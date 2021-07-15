15 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление экс-начальника Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Василия Вовка о том, что прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров.

Мирослава Романенко, , 10:52 — REGNUM Прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров, заявил экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк 14 июля в интервью каналу «Апостроф».

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если США не выводят свои войска, а Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает… а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно… и забирают эту землю — вот что нам поможет», — сказал эксперт, оценив роль совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море.

По мнению офицера украинской спецслужбы, никакие общие саммиты и учебные маневры, включая и так называемую «Крымскую платформу», не помогут украинской стороне присоединить Крым.

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Заявление украинского генерала в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что нападение на российский Крым равнозначно третьей мировой войне (ядерной войне), и никто из-за Украины ее развязывать не будет.

«Мечта истинного патриота — «пусть США и Великобритания зайдут отвоюют, а мы спасибо скажем». Загрести жар чужими руками», — написал Сергей И.

«Ага, пожертвуют Лос-Анджелесом и Лондоном ради скачущих рагулей (рагуль (или рогуль) — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.)!» — добавил Владимир Ж.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Вот когда инфраструктура в Крыму станет похожей на турецкую, тогда и можно будет заявлять в полной мере о «правах на полуостров». Ещё же не всё сделано для достойной «передачи», — с сарказмом отметил Алексей К.

«У меня есть… предложение. Давайте поиграем в игру. Представим, что все укрополитики на самом деле работают на Россию. И тогда тексты будут восприниматься очень интересно. Итак. Российский генерал говорит, что Крым можно попробовать вернуть только путем начала третьей мировой войны. Говорит, что все эти переговоры и учения и платформы — полная туфта. Говорит, что только прямое нападение на Россию со стороны США и Англии поможет… Выводы делаем сами. Он же не может сказать, что из-за Крыма никто мировую смерть устраивать не будет. Он надеется, что мы с вами не идиоты и это понимаем. И также понимаем, что Крым навсегда останется российским. Ну и что он сказал неправильно?» — пишет Петр М.

«Совсем НАТО за идиотов держит», — возмутился читатель под псевдонимом Дорогой Ильич.

«Украинские генералы — уровень прапорщика в стройбате…» — отреагировал Андрей Н.

«Если такие генералы, то что говорить об остальных?» — спросил Владимир Б.

«Он доктрину русских читал? Путин сказал: «Зачем нам такой мир без России?» А дальше весь мир в труху!!! И этот придур думает пережить ядерную войну? Вот почему мы не станем великими…» — добавил Александр Ц.

«Вернуть и Крым, и Донбасс есть только один способ — Украина должна войти в состав России», — отметил Юрий.

«А вы почитайте, что пишут британцы об этом «героическом походе». У них армия и так в глубоком кризисе, на грани между бунтом и окончательным превращением в вооруженный сброд малайзийцев, не говорящих по-английски. Такие «походы» только подливают масла в огонь. А кто-то ожидает, что они отправятся за Крым умирать?!» — не понимает Никита Д.

Корабли ВМС Великобритании Royalnavy.mod.uk

«Генерал… Он ведь немалые деньги получал, а в голове… Ща бритты уже бросились отвоёвывать для тебя Ялту с Алуштой, а американцы уже высаживают десант в Севастополе, чтобы тебя в шароварах там встретить с ключами от дворцов и деньгами на их содержание и твоё пропитание», — с сарказмом написал Игорь Р.

«Новая психиатрическая патология «генерал СБУ»… Не будет НАТО воевать с Россией из-за Украины…» — отреагировал Павел Т.

«Генералы в Украине — это просто писец. Сказочники. Ганс Кристиан Андерсен нервно курит в сторонке. «Крым вернуть», — иронизирует Jurij O.

«Очередной больной подстрекатель войны», — подытожил Дмитрий М.

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Напомним, ранее в интервью Deutsche Welle министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в том числе НАТО) прибудут на помощь Украине.