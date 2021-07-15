Москва, , 10:15 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике. Об этом 13 июля заявил представитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Андрей Хошев.

«Окончательного шага в урегулировании правового статуса Сербской православной церкви еще не произошло — им должно стать подписание соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью», — заявил Хошев агентству РИА Новости.

Он напомнил, что аналогичные соглашения с черногорским государством уже давно подписали другие конфессии — Римско-католическая Церковь и мусульманская община страны.

«В Русской православной церкви надеются, что такое соглашение, подписание которого было анонсировано весной этого года, будет заключено и с Сербской православной церковью», — сказал представитель РПЦ.

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич приезжал в Белград для того, чтобы подписать с патриархом сербским Порфирием соглашение, которое ранее было согласовано между черногорским правительством и СПЦ. Тем не менее, Кривокапич отложил подписание документа на осень.

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