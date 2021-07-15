Москва, 15 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Стратегию развития аддитивных технологий до 2030 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 15 июля сайт правительства России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Идет процес иготовления модели на 3D принтере

Приоритетами стратегии стало укрепление научного и кадрового потенциала, совершенствование нормативно-правовой базы, а также активизация процессов импортозамещения.

Аддитивное производство, или 3D-печать, предполагает создание изделий путём послойного наращивания.

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«Стратегия акцентирует внимание на ключевых технологиях, необходимых для формирования конкурентоспособной отрасли. Речь идёт, в частности, об освоении печати биологических тканей, высокоточных объектов для авиакосмической и атомной промышленности, элементов жилых домов», — говорится в сообщении правительства.

Планируется наладить серийное производство оборудования для 3D-печати, а также комплектующих и материалов.

В правительстве рассчитывают с помощью стратегии увеличить рынок аддитивных технологий в три раза.