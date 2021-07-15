Харбин, Китай, 15 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ежегодная встреча китайских предпринимателей Тайяндао 2021 года пройдет с 24 по 26 августа в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Во встрече примут участие предприниматели из ключевых государственных предприятий и ведущих корпораций отрасли, экономисты, иностранные дипломаты и представители иностранных бизнес-ассоциаций и корпораций. В связи с пандемией COVID-19 основной форум конференции этого года будет представлен как в офлайн, так и в онлайн-формах. Зарубежные гости примут участие в конференции посредством прямых видеотрансляций.

По словам организатора, Тайяндао (кит. «Остров Солнца») будет служить постоянным местом проведения ежегодной встречи. Предпринимателям будет предложено собираться вместе в Тайяндао в августе каждого года. Будучи столицей провинции Хэйлунцзян, Харбин известен как «Ледяной город Китая» или «Восточная Москва».

В последние годы, желая всесторонне возродить старую промышленную базу, Харбин стремится построить современную промышленную систему, наблюдая за растущей деятельностью в области экономического развития.