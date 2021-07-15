Казань, 15 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Татарии транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров после почти 14-ти часовой задержки рейса в международном аэропорту города Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Clever Life Аэропорт Казани

Задержка авиарейса «Казань-Анталья» авиакомпании «Red Wings» произошла 14 июля в международном аэропорту столицы Татарии. Вылет согласно расписанию был запланирован в 01:30 (мск). На рейс регистрацию прошли 220 пассажиров, из них 52 ребенка. Прибывшими в аэропорт представителями транспортной прокуратуры принято 47 обращений от пассажиров.

Причиной задержки названа техническая неисправность. В результате воздушное судно заменили на резервное. Пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками, 22 человека разместили в комнате матери и ребенка, а также в гостинице.

Вылет в Анталью состоялся в 15:15, задержка составила 13 часов 45 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в воздушных гаванях Москвы было отменено и задержано более 25 авиарейсов.

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