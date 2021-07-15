Элиста, 15 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Калмыкии начальник районного отдела образования предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Остановить коррупцию

Следователи полагают, что в июле 2019 года руководитель отдела потребовала от исполняющей обязанности директора подведомственного учреждения передачи ей части заработной платы. В период с июля по сентябрь 2019 года подчинённая перевела начальнице отдела образования 26,4 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.