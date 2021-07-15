Самара, 15 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Самарастата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Специалисты этого ведомства проанализировали цены на некоторые товары и услуги в регионе. В результате они установили, что в области за неделю незначительно подешевели овощи.

Так, средняя цена на картофель составила 52,70 рубля за кг, лук репчатый — 34,34 рубля за кг. Также подешевели свежие огурцы и помидоры — 87,34 рубля за кг и 109 рублей за кг соответственно. При этом фиксируется повышение цен на морковь (96,69 рубля за кг) и белокочанную капусту (38,19 рубля за кг).

В области снизилась средняя цена на пшено, гречневую крупу, вермишель и макаронные изделия. Незначительно подешевела мука.

Отмечается, что почти на 6% подешевела поездка на отдых в Турцию (42 881,63 рубля). При этом специалисты не сообщили количество суток отдыха. А вот отдых в самарских санаториях подорожал почти на 3%.

Незначительно подорожали и некоторые строительные материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области области существенно подорожала морковь.