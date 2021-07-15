Ново-Огарево, Московская область, , 10:11 — REGNUM Конституция России многие десятилетия будет оставаться надёжным правовым фундаментом страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к Основному закону, передаёт 15 июля пресс-служба Кремля.

Конституция Kremlin.ru

«Принятая почти тридцать лет назад — 12 декабря 1993 года, — наша конституция убедительно доказала свою эффективность, и ещё многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны», — заявил Путин.

Он отметил, что в Основном законе «воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы», и в то же время документ «обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей».

По его словам, поправки в Конституцию РФ в 2020 году отразила «консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества».