Москва, 15 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Потребление ископаемых видов энергоресурсов может существенно сократиться уже к 2030 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов.

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«Точно никто не знает, с какой скоростью мир будет отказываться от углеводородов. По модельным расчетам — прогнозам ведущих мировых научных центров, при наиболее жестких сценариях сокращения выбросов парниковых газов потребление ископаемых видов энергоресурсов может существенно сократиться уже к 2030 году, — сказал Сафонов. — В частности потребление нефти за период 2020—2030 гг. в ЕС может сократиться на 15%, в Японии — на 23%, в Китае — на 8%; потребление газа (без технологии улавливания СО2) за 2020−2030 гг. может сократиться в ЕС на 22%, в Японии — на 28%, в Китае — на 12%; потребление угля (без технологии улавливания СО2) за 2020−2030 гг. может сократиться в ЕС на 44%, в Японии — на 73%, в Китае — на 74%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России раскритиковали за медлительность в разработке стратегии модернизации экономики в условиях глобальной декарбонизации.