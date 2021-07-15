Барнаул, 15 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 728 (+96 за минувшие сутки), из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ (+13 за минувшие сутки).

Zdravalt.ru Коронавирус. Алтайский край

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Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3641 человек, причём 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 478 человек, +32 за минувшие сутки) и ОРВИ (35 074 человека, +230 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2946 детей (+20 за минувшие сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (57 753 человек, +265 за минувшие сутки) новый вирус победили 47 736 человек (всего +11 за минувшие сутки).

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