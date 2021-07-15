Магас, 15 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Ингушетии к празднику Курбан-байрам проведут благотворительную акцию. Малоимущим семьям будут розданы 1600 жертвенных животных, сообщили 15 июля в пресс-службе минсельхоза региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Акция по раздаче баранов и овец пройдет 17, 18 и 19 июля. Инициатива её проведения принадлежит главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову. Финансирование благотворительного начинания взял на себя Фонд национального развития Республики Ингушетия.

Получателями жертвенных животных станут многодетные и нуждающиеся семьи, а также семьи погибших сотрудников правоохранительных органов. Их списки составляются администрациями муниципалитетов.

Напомним, один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам будет отмечаться в 2021 году 20 июля. В Ингушетии предоставили для его празнования два дня.