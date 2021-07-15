Москва, , 10:11 — REGNUM На данный момент 24 российских губернатора последовали рекомендации президента РФ Владимира Путина минимум раз в год напрямую общаться с жителями возглавляемых ими регионов. Об этом 15 июля сообщают «Ведомости».

Утоняется, что эти главы регионов РФ после рекомендации главы Российского государства или назначили, или уже успели провести прямые линии с жителями.

Также указывается, что первым в России провел прямую линию 7 июля врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, которому в сентябре текущего года еще предстоят выборы на пост губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что он «никому не помешает» общаться с гражданами страны напрямую. Кроме этого, российский лидер уточнил, что прямое общение важно не только из-за того, что у людей есть возможность задать вопрос первому лицу, в том числе региона, но и из-за того, что при этом происходит выборка наиболее актуальных проблем.