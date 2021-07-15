Новотроицк, Оренбургская область, 15 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области на базе роддома начнут долечивать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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COVID-госпиталь в здании родильного дом развернут 16 июля. Для пациентов дополнительно появится 60 койко-мест. Рожениц из Новотроицка будут отправлять в Орский перинатальный центр.

Стоит отметить, роддом в Новотроицке уже имеет практику переоборудования под COVID-центр. В пик заболеваемости осенью 2020 года медучреждение уже работало в таком режиме.

Добавим, в Оренбуржье зарегистрировано более 51 тыс. п случаев заражения коронавирусом. Обстановка с COVID-19 в регионе остается напряженной. Особенно неутешительная ситуация на востоке области, где распространяется индийский штамм вируса.