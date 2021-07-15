Москва, 15 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Госдума может ввести штрафы за выброшенных на улицу кошек и собак, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Щенок и котёнок

Законопроект, направленный на защиту животных и вводящий штрафы за нарушения условий их содержания, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

Документ предполагает в том числе штрафы за выброшенных питомцев — до 30 тыс. рублей.

В целом, согласно поправкам, максимальный размер штрафа за различные нарушения в сфере обращения с животными составит для граждан — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.