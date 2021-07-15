Якутск, 15 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Якутске пойдёт под суд 41-летний, ранее судимый местный житель, обвиняемый в незаконном лишении свободы человека, сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

На цепи

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В ходе следствия установлено, что в июне 2021 года обвиняемый пригласил в гости знакомую беременную женщину, и не желая, чтобы она уходила, обмотал её ногу металлической цепью, которую прицепил к кровати, зафиксировав на навесной замок.

После этого он закрыл дверь и ушёл из квартиры. Женщина более пяти часов не могла самостоятельно освободиться. На её крики о помощи отреагировали соседи, которые и вызвали полицию и спасателей.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области отец решил проучить сына за кражу денег, посадив его на цепь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании.