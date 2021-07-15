Чанчунь, Китай, 15 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Компания FAW Jiefang, являющаяся дочерней компанией по производству грузовиков ведущего китайского автопроизводителя FAW Group, выпустила восьмимиллионный грузовик 13 июля, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) ChengH Главный офис компании First Automotive Works (FAW)

В первом полугодии этого года FAW Jiefang произвела 267 770 комплектных автомобилей и продала 339 230 грузовиков, что на 15,3% и 21,9% больше соответственно в годовом исчислении. С тех пор как первый грузовик Jiefang покинул заводские ворота в 1956 году, бренд расширил свое присутствие на примерно 80 стран и регионов мира.

Основанная в 1953 году со штаб-квартирой в северо-восточной провинции Цзилинь, государственная компания FAW Group известна как колыбель автомобильной промышленности Китая.