Афины , , 10:17 — REGNUM Украинским властям следует отказаться «опасной авантюры» — проведения международного саммита «Крымская платформа», считает политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос. Об этом он заявил РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев рассчитывает через «Крымскую платформу» обсудить «возвращение» контроля над российским Крымом. Греческий клуб друзей Крыма ранее направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу открытое письмо, в котором призвал не участвовать в этом украинском саммите.

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Авторы обращения, включая Исихоса, считают, что организаторы форума стремятся к новой холодной войне. По мнению политика, на Украине многие люди хотели бы нормализации российско-украинских отношений. Что касается Крыма, решение его населения воссоединиться с РФ было добровольным.

«Проект же «Крымская платформа» — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», — заявил Исихос.

Действующую украинскую власть и её элиты греческий политик назвал заложниками и одновременно жертвами американской гегемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский форум «Крымская платформа» запланирован на 23 августа.

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