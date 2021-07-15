Афины , 15 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Украинским властям следует отказаться «опасной авантюры» — проведения международного саммита «Крымская платформа», считает политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос. Об этом он заявил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Киев рассчитывает через «Крымскую платформу» обсудить «возвращение» контроля над российским Крымом. Греческий клуб друзей Крыма ранее направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу открытое письмо, в котором призвал не участвовать в этом украинском саммите.

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Авторы обращения, включая Исихоса, считают, что организаторы форума стремятся к новой холодной войне. По мнению политика, на Украине многие люди хотели бы нормализации российско-украинских отношений. Что касается Крыма, решение его населения воссоединиться с РФ было добровольным.

«Проект же «Крымская платформа» — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», — заявил Исихос.

Действующую украинскую власть и её элиты греческий политик назвал заложниками и одновременно жертвами американской гегемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский форум «Крымская платформа» запланирован на 23 августа.

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