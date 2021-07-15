Москва, 15 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Почти половина (46%) жителей России считает правильным расторжение контракта с бывшим главным тренером национальной сборной по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

«Решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан», — говорится в докладе.

Отмечается, что 20% респондентов назвали неправильным решение РФС.

Опрос был проведен 12 июля, в нём приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Черчесов, тренировавший сборную России по футболу с 2016 по 2021 год, 8 июля был отправлен в отставку. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, однако на чемпионате Европы 2020 года не сумела преодолеть групповой этап, после чего Российский футбольный союз разорвал контракт со специалистом.

Новый тренер сборной России по футболу будет назначен до проведения отборочных матчей чемпионата мира.

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