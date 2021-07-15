Екатеринбург, 15 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Жители екатеринбургского микрорайона Химмаш лишились электричества в ночь на 15 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Электричество

Десятки домов остались без света из-за аварий в распределительной сети. «Аварийные бригады выезжали на место повреждения сети для выполнения необходимых действий по подключению потребителей», — уточнили в пресс-службе компании.

Ночью электричество стали возвращать, но утром 15 июля некоторые жители вновь обращались с жалобами на отсутствие света. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Белоярском районе Свердловской области обесточили несколько посёлков. Без света и отопления на некоторое время остались около 700 человек.