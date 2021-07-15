Ярославль, 15 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. 14 июля в 19:25 в Ярославле грузовик на высокой скорости вылетел с проезжей части проспекта Октября на площадь Карла Маркса и едва не врезался в танцующих кришнаитов, которые проводили традиционный фестиваль Мантра-Йоги.

Пробитое ограждение на площади Маркса в Ярославле

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На ней видно, как молоковоз пробивает ограждение и проносится между автором видео и танцующими, чуть не задев прохожего. После этого машины выезжает на проспект Ленина.

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Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM участница фестиваля Диана Селиванова, у грузовика отказали тормоза.

«Водитель вышел из машины, подошёл к нам, извинялся. Говорит: я пытался просто затормозить, отказали тормоза. И, видимо, он пытался затормозить об этот забор как раз, но скорость была, и забор там старый. И он проехал дальше по площади, проехал через дорогу и сбоку затормозил, видимо, уже сама машина смогла. И вообще никто не пострадал, потому что народу там было много», — рассказала Диана Селиванова.

Водитель не покинул место происшествия и вызвал ГИБДД.

«Я не могу сказать за всех людей, наверное, шок всё-таки был, особенно у девушки, которая прямо отпрыгнула от этого грузовика. Наверное, осознание пришло у людей попозже. После происшествия. Мы как верующие люди сразу поняли, что здесь божий промысел. Потому что было очень большое количество людей, и что на такой скорости машина никого не задела, ну, это чудо, настоящее», — рассказала участница фестиваля.

По данным ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Сломанная секция забора пока не восстановлена.