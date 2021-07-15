Кызыл, 15 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 53 ребёнка и 28 пожилых граждан старше 65 лет.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Лидером по приросту стала столица региона Кызыл, где выявлено 95 новых носителей. Диагноз подтвердился также у жителей 17 районов и города Ак-Довурак. Таким образом, всего с начала года в регионе выявили 3,8 тыс. случаев заражения.

В настоящее время в стационарах Кызыла находятся на лечении 1356 больных. Состояние 239 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла почти 85%.

«За последние сутки количество больных с тяжелой степенью течения заболевания увеличилось на 8 человек. К аппарату ИВЛ подключено 35 больных, в том числе к инвазивному — 3, к неинвазивному — 32. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 70 человек», — отметили в минздраве.