Варшава, 15 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Конституционный суд Польши 14 июля вынес постановление о том, что решение суда Евросоюза, касающееся правил назначения судей в Польше, не соответствует нормам права, передаёт Polskie Radio.

Joe Gratz Судебное разбирательство

В постановлении Конституционного суда Польши указано, что ни законодательство ЕС, ни правовые нормы Польши не позволяют вмешиваться суду ЕС в судебную систему стран-членов. В том числе в порядок назначения судей в Польше.

Напомним, в марте 2021 года суд ЕС постановил, что правила назначения судей в Польше не соответствуют демократическим нормам. В постановлении указано, что Национальный судебный совет Польши не гарантирует беспристрастное назначение кандидатов на должности судей, затем утверждаемых президентом. По мнению европейских судей, это ставит судебную власть в зависимость от исполнительной.

Теперь Варшава будет обжаловать данное решение суда ЕС.