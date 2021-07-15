Мадрид, 15 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В мадридском «Реале» знали о существовании записи телефонного разговора с участием президента клуба Флорентино Переса. Об этом 15 июля сообщает Onda Cero.

Instituto Cervantes de Tokio Флорентино Перес

По информации источника, в 2011 году испанский журналист Хосе Антонио Абельян встретился с вице-президентом «Реала» и сообщил о наличии у него аудиозаписей. При этом он выразил готовность избавиться от них за €10 млн.

В «Реале» отказались идти на условия шантажиста. После этого Абельян предлагал записи разным изданиям, но они отказывались по этическим соображениям и из-за страха перед судебным разбирательством.

В результате опубликовать скандальные разговоры Переса согласился El Confidencial.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, El Confidencial опубликовал записи телефонного разговора Переса, в которых он оскорбляет Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и Икера Касильяса.