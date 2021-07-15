Ташкент, 15 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Пятилетнюю программу по улучшению урожайности картофеля запустили министерство сельского хозяйства Узбекистана и Международный центр картофелеводства (CIP), сообщили в узбекистанском министерстве.

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В Узбекистане приступили к реализации программы «Улучшение продовольственной безопасности и устойчивости к изменению климата в Узбекистане путём селекции и семеноводства картофеля и батата».

В рамках программы в республике планируется открыть центр передовых исследований и разработок картофелеводства. Отмечается необходимость создания новых сортов картофеля из-за неблагоприятных климатических изменений.

За счет реализации программы урожайность картофеля планируется увеличить на 30%. Представитель CIP в странах Туркестана и Кавказа Русудан Мдивани сказал, что прибыль фермеров вырастет на 15%.