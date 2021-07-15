Казань, 15 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Татарии задержан 52-летний заместитель главного инженера ООО «Аквапарк-Сувар» по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба СК РФ.

Хлор в газообразном состоянии

По версии следствия, к отравлению парами хлора нескольких посетителей аквапарка привело ненадлежащее исполнение своих обязанностей заместителем главного инженера, который ответственен за подготовку воды, в том числе за контроль уровня дезинфицирующих средств в ней. Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следствие обратится в ближайшее время с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 12 июля в аквапарке «Ривьера» города Казани парами хлора отравились несколько детей. Одного из пострадавших несовершеннолетних в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

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