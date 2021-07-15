Воронеж, 15 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Жара до +36° ожидается на территории Воронежской области 15 июля, об этом сообщили в Воронежском гидрометеоцентре.

74.mchs.gov.ru Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

«15 июля местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление погоды — сильная жара, максимальная температура воздуха +35 ,+36 градусов. С 6 июля на крайнем юге области чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», — уточнили в Гидромете.

В Воронеже 15 июля температура днём составит до +35° при небольшой облачности и северо-западном ветре. Уже до 10:00 в городе воздух прогрелся до +31°.

Небольшой отдых от зноя воронежцам обещают в пятницу, 16 июля: по прогнозу температура в регионе днём не поднимется выше +26°, пройдут ливни и грозы. В выходные и первый день новой рабочей недели, 17−19 июля, жара выше +30° в регион вернется.