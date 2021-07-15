Вашингтон, 15 июля 2021, 10:02 — REGNUM Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший призвал не обожествлять погибшего чернокожего Джорджа Флойда. Об этом он написал на своем Instagram.
https://www.instagram.com/p/CRTsterlPa8/
Таким образом он отреагировал на попадание молнии в «мемориал Флойда».
Он добавил, что с учетом прошлого Флойда «я не уверен, что его обожествление и превращение в модель для подражания для наших детей — правильная идея».
Как сообщало ИА REGNUM, Флойд скончался после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. В результате Шовин был приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
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