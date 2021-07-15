Москва, 15 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Москве название строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы выберут при помощи голосования, его запустили на сервисе «Активный гражданин». Об этом сообщает 15 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Станция расположена в Нагатинском Затоне рядом с бывшей территорией судостроительного завода. Её открытие запланировано на 2022 год. Организаторы голосования предложили выбрать один из трёх вариантов — «Нагатинский Затон», «Корабельная», а также «Речная».

В 9:48 15 июля сделали свой выбор уже свыше 2,5 тыс. человек. Пока лидирует вариант «Нагатинский Затон» — за него отдали голоса более 47% респондентов.