Киев, 15 июля 2021, 09:59 — REGNUM Адвокаты депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика. Об этом написал представитель фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 15 июля в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Кузьмин неоднократно заявлял о том, что решение о продлении срока домашнего ареста Медведчука является незаконным и политически мотивированным.
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