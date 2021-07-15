Киев, , 09:59 — REGNUM Адвокаты депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика. Об этом написал представитель фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 15 июля в своём телеграм-канале.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

«Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс», — прокомментировал он.

Напомним, ранее Кузьмин неоднократно заявлял о том, что решение о продлении срока домашнего ареста Медведчука является незаконным и политически мотивированным.

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