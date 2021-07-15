Киев, 15 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Адвокаты депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика. Об этом написал представитель фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 15 июля в своём телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

«Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс», — прокомментировал он.

Напомним, ранее Кузьмин неоднократно заявлял о том, что решение о продлении срока домашнего ареста Медведчука является незаконным и политически мотивированным.