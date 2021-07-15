Москва, 15 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Некий «страховой агент» появился в мошеннической схеме обмана граждан через звонки от имени службы безопасности банка. Об этом в компании DLBI, которая специализируется на кибербезопасности, рассказали газете «Известия».

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Прежде мошенники убеждали банковских клиентов в том, что их средства под угрозой, и настойчиво предлагали перевести деньги на «безопасный» счет. Теперь звонящие предлагают обратиться к «личному страховому агенту», который якобы подтвердит безопасность операции.

Злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что контакты и реквизиты «агента» указаны в договоре. Обычно у граждан договора под рукой нет, и мошенники сами диктуют им имя и номер сообщника. Клиент звонит «агенту», который подтверждает, что деньгам якобы грозит опасность, и перевести их нужно на «безопасный» счёт с корректными реквизитами.

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян пояснил, что таким образом преступники уходят от использования информации о счетах жертв. Она заметно подорожала на черном рынке. Злоумышленники стараются придумать схему, в которой нужны только паспортные данные граждан. Во многих случаях найти их можно бесплатно.

В компании «Инфосистемы Джет» и банке ВТБ подтвердили, что схему с «личным страховым агентом» применяют мошенники. В Центробанке сообщили, что это лишь одна из многих мошеннических схем.

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