Оренбург, 15 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области в начале августа начнется массовая ревакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве.

(сс) qimono Вакцинация

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В ведомстве отметили, что пока не истек шестимесячный срок после прививок в период первой волны. Регионы еще не получают вакцину «Спутник Лайт», рекомендованную для ревакцинации. Вместе с тем, повторная иммунизация возможна и с помощью препарата «Спутником V».

Добавим, в Оренбуржье работает 74 прививочных пункта. На 14 июня от COVID-19 вакцинировано 404 124 оренбуржца, что составляет почти 44% от плана.