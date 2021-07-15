Элиста, 15 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Калмыкия и Индия договорились о совместной работе по развитию туризма и борьбе с опустыниванием. Об этом шла речь на встрече главы республики и делегации Индии.

Glava.region08.ru В Калмыкию прибыла делегация из Индии

В частности, были рассмотрены инфраструктурные проекты, программы по водоснабжению, проекты по развитию туризма и борьбе с опустыниванием.

Напомним, что в 2019 году был подписан меморандум о намерениях в области социально-культурного и торгово-экономического сотрудничества между Калмыкией и Индией.