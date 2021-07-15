Тверь, 15 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения футбольного клуба «Тверь» за третье место в Профессиональной футбольной лиге второго дивизиона состоялась в Твери на стадионе «Юность» 14 июля. Участие в церемонии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Награды вручены футболистам, тренерам, административному персоналу ФК «Тверь».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя поздравил ФК «Тверь» с третьим местом в ПФЛ

»Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые подняли наш тверской футбол на новый уровень. Это большое достижение, серьезный этап нашего тверского футбола. Сегодняшний день — точка отсчёта будущих побед и достижений», — отметил на церемонии Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что ФК «Тверь» своим достижением продолжил футбольную летопись Верхневолжья. 70 лет назад, в 1951 году, легендарная футбольная команда города Калинина играла в финале Кубка СССР и стала победителем чемпионата РСФСР в классе «Б».

ФК «Тверь» дебютировала в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020−2021 годов. Для тверской команды это первые медали ПФЛ с 2004 года. Главный тренер команды Вадим Гаранин признан лучшим тренером сезона во второй группе ПФЛ.

За высокие спортивные результаты и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Верхневолжье благодарственными письмами губернатора Тверской области были отмечены президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев, главный тренер команды Вадим Гаранин и капитан команды Илья Сериков. Мамука Аджоев поблагодарил главу региона за участие в становлении команды, а также тренерский штаб, футболистов и болельщиков.