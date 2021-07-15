Игорь Руденя поздравил ФК «Тверь» с третьим местом в ПФЛ
Тверь, 15 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения футбольного клуба «Тверь» за третье место в Профессиональной футбольной лиге второго дивизиона состоялась в Твери на стадионе «Юность» 14 июля. Участие в церемонии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Награды вручены футболистам, тренерам, административному персоналу ФК «Тверь».
»Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые подняли наш тверской футбол на новый уровень. Это большое достижение, серьезный этап нашего тверского футбола. Сегодняшний день — точка отсчёта будущих побед и достижений», — отметил на церемонии Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул, что ФК «Тверь» своим достижением продолжил футбольную летопись Верхневолжья. 70 лет назад, в 1951 году, легендарная футбольная команда города Калинина играла в финале Кубка СССР и стала победителем чемпионата РСФСР в классе «Б».
ФК «Тверь» дебютировала в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020−2021 годов. Для тверской команды это первые медали ПФЛ с 2004 года. Главный тренер команды Вадим Гаранин признан лучшим тренером сезона во второй группе ПФЛ.
За высокие спортивные результаты и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Верхневолжье благодарственными письмами губернатора Тверской области были отмечены президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев, главный тренер команды Вадим Гаранин и капитан команды Илья Сериков. Мамука Аджоев поблагодарил главу региона за участие в становлении команды, а также тренерский штаб, футболистов и болельщиков.