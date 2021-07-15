Кемерово, 15 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, поступили радикальным образом, уволив главного врача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергея Киреева. Как сообщает 15 июля пресс-служба минздрава региона, руководителю не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в учреждении.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кемерово

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И это — несмотря на то, что к работе были привлечены резервные бригады Кузбасского центра медицины катастроф, станций и отделений скорой помощи Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Мариинска, пгт Ижморский, пгт Яя, Юрги, пгт Крапивинский, Топков, пгт Яшкино.

И. о. главного врача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи назначен Сергей Игнатов, ранее возглавлявший Прокопьевскую городскую станцию скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной: на утро 15 июля в регионе выявили 199 новых носителей SARS-CoV-2.

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