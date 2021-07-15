Уфа, 15 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +30 °С ожидается в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Днем 16 июля в некоторых районах Башкирии ожидается небольшой дождь. Столбик термометра может подняться до 29 °C.

Отмечается, что 17 июля в регионе пройдут дожди, грозы, днем возможны ливни. Ожидается также и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем может подняться до +30°С.

В южных районах республики ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности.