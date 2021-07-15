Сараево, , 09:42 — REGNUM Россия и Китай 14 июля предложили членам СБ ООН ознакомиться с проектом резолюции об упразднении аппарата верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило новостное агентство Республики Сербской (БиГ) СРНА со ссылкой на АР.

По информации СМИ, в проекте резолюции подчеркивается, что полномочия, которыми был наделён верховный представитель в 1997 году по итогам конференции о выполнении Дейтонского мирного соглашения, можно отменить из-за прогресса, который достигли стороны в БиГ.

В документе поддерживается назначение немецкого политика Кристиана Шмидта на должность верховного представителя по БиГ до 31 июля 2022 года — после этой даты Канцелярия верховного представителя должна быть закрыта.

Напомним, что 27 мая члены Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине назначили Шмидта на должность верховного представителя в БиГ. Россия не одобрила это решение. Шмидт 1 августа должен заменить на должности верховного представителя австрийского дипломата Валентина Инцко.