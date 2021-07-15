Элиста, 15 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Калмыкии разработают дорожную карту по каждому долгострою. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Проблему остановившихся на стадии строительства объектов власти и прокуратура Калмыкии держат на контроле. Подробная дорожная карта по каждому долгострою будет создана с учётом интересов обманутых дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о помощи в ликвидации долгостроев в Калмыкии со стороны Фонда «ДОМ.РФ». В частности, планируется завершить работы по строительству дома № 50 в 9-ом микрорайоне Элисты.