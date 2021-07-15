Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Дальнейшее повышение уровня озера Байкал приведёт к затоплению прибрежной территории и нарушению экосистемы озера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Aleksandr Zykov Байкал

Отмечается, что из-за оценки Росгидромета ранее было принято некорректное решение о недостаточном сбросе воды Иркутской ГЭС. В результате 12 июля режим работы станции был установлен с пропуском 3100 кубометров в секунду, а уровень озера начал расти. Это уже привело к подтоплению побережья в прибайкальских районах Бурятии.

Если рост продолжится, то под угрозой, по словам директора Байкальского института природопользования СО РАН Ендона Гармаева, окажутся биоресурсы в таких местах как Посольский сор.

«Серьезно сказываются колебания уровня воды в озере и на полуострое Святой нос, где обитают очень много эндемичных видов растений. Но у нас не только природные объекты под угрозой, у нас 41 населенный пункт под угрозой затопления с населением более 31 тысячи человек», — отметил он.

По итогам заседания главам прибайкальских районов республики рекомендовано объявить режим повышенной готовности и вести постоянный мониторинг за уровнем воды в озере.