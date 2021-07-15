Черкесск, 15 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии по итогам сдачи ЕГЭ-2021 12 выпускников оказались в числе 100-балльников. Среди них десять школьников, получивших по 100 балов на экзамене по русскому языку. Кроме того, по одному высшему результату получили четверо выпускников республики на экзаменах по химии, истории, обществознанию и английскому языку, сообщили 15 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Высшие баллы получили учащиеся гимназий № 17, 9, 19 и школы №2 города Черкесска, школы №6 города Карачаевска, первого лицея города Усть-Джегуты и гимназии №4 этого города, гимназии аула Кош-Хабль и аула Икон-Халк.

Всего в основной волне государственной итоговой аттестации приняли участие 1784 ученика. Почти 25,7% получили более 81 балла и выше.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил отличников с высокими результатами на встрече со 100-балльниками. Он вручил им благодарственные письма и пожелал успехов в дальнейшей учебе.