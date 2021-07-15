Хабаровск, 15 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Дальний Восток должен стать стратегическим регионом для подготовки спортсменов к соревнованиям, которые проводятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 15 июля заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Корее, Китае, Японии, многих других странах», — сказал Матыцин.

Он отметил, что Дальний Восток лучше всего подходит для адаптации спортсменов к соревнованиям в странах АТР.

В настоящее время российские спортсмены перед Олимпиадой в Японии проходят акклиматизацию во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.