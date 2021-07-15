Подольск, Московская область, 15 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш посетил филиал индонезийского предприятия Mayora Group в Климовске. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

(сс) skeeze Отгрузка товара

https://www.instagram.com/p/CRUgczwsUWi/

Генеральный директор Mayora Group в России Бхарат Вадхва встретился с послом Индонезии, который стал свидетелем процесса разгрузки только что прибывшего из Индонезии контейнера с кофе.

Посол поздравил Mayora Group с быстрым развитием бизнеса в России и сообщил о готовности посольства Индонезии в Москве помочь индонезийским компаниям в развитии бизнеса в России.

По данным посольства, продукты компании Mayora Group уже можно найти в крупных российских супермаркетах, таких как Auchan и Metro.

Mayora Group — это крупная индонезийская компания по производству продуктов питания и напитков, основанная в 1977 году.