На Кубани более 3,5 тыс. пострадавших при наводнениях получили выплаты
Краснодар, 15 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Более 3,5 тыс. жителей шести муниципалитетов Краснодарского края, пострадавших в результате непогоды 5−6 июля, получили единовременные выплаты, об этом сообщили в пресс-службе администрации края 15 июля. Выплачена одна четвертая от общего объёма предусмотренных на эти цели средств резервного фонда Краснодарского края.
Все зарегистрированные и проживающие в домовладении жители получают по 10 тысяч рублей, выплата при частичной утрате имущества составляет 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей. На 15 июля выплаты получили 3 598 человек, в том числе 615 жителей Горячего Ключа, 1031 человек в Туапсинском районе, 503 жителя в Северском районе. В Славянском районе, Горячем Ключе, Геленджике и Сочи перечислены средства по всем предоставленным документам.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков и последовавших наводнений 5−6 июля в шести муниципалитетах Краснодарского края вводился режим ЧС.