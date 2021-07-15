Краснодар, 15 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Более 3,5 тыс. жителей шести муниципалитетов Краснодарского края, пострадавших в результате непогоды 5−6 июля, получили единовременные выплаты, об этом сообщили в пресс-службе администрации края 15 июля. Выплачена одна четвертая от общего объёма предусмотренных на эти цели средств резервного фонда Краснодарского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«С 12 июля мы стали выплачивать средства жителям, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Единовременную материальную и финансовую помощь уже получили более 3,5 тысяч человек. Выплатили более 116 млн. Всего же мы заложили 445 млн рублей из резервного фонда. Это сумма по итогам подворовых обходов», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Все зарегистрированные и проживающие в домовладении жители получают по 10 тысяч рублей, выплата при частичной утрате имущества составляет 50 тысяч рублей, при полной — 100 тысяч рублей. На 15 июля выплаты получили 3 598 человек, в том числе 615 жителей Горячего Ключа, 1031 человек в Туапсинском районе, 503 жителя в Северском районе. В Славянском районе, Горячем Ключе, Геленджике и Сочи перечислены средства по всем предоставленным документам.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков и последовавших наводнений 5−6 июля в шести муниципалитетах Краснодарского края вводился режим ЧС.