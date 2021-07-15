Москва, 15 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года власти Москвы реализовали на торгах 978 квартир, сообщил 15 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах 978 квартир. Их общая площадь составила 56,3 тысячи квадратных метров», — сказал он.

По словам Ефимова, большинство проданных квартир (851) находились в новостройках. При этом недвижимость находится не только в различных округах Москвы, но и за пределами региона — в Подмосковье.

Заместитель мэра добавил, что сейчас на торги выставлено свыше 400 объектов жилой недвижимости.

Уточняется, что на торги выставляются квартиры, оказавшиеся невостребованными в рамках реализации социальных программ. Например, они могут не подходить получателям по различным параметрам. Кроме того, реализуется излишек квартир по программе реновации.