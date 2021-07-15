Ташкент, , 09:37 — REGNUM Советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл встретилась с министрами иностранных дел стран Туркестана, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча состоялась 15 июля в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в формате «С5+1» (пять стран Туркестана и США). Собеседники обсудили международную политику и региональную безопасность.

Одной из тем переговоров стал установление мира в Афганистане. Шервуд-Рэндалл отметила, что борьба с терроризмом и наркотрафиком — это общий интерес всех стран-участниц встречи.

Отметим, встреча в формате «С5+1» прошла в рамках международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности». Мероприятие пройдет 15−16 июля.

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