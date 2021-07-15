Самара, 15 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Работу двух детских аттракционов приостановили в парке Самары. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Buryatia.sledcom.ru Поврежденный аттракцион в Улан-Удэ

Сотрудники прокуратуры провели проверку после опубликованной в СМИ информации о происшествиях на детских аттракционах в парке им. Ю.А. Гагарина.

Специалисты осмотрели аттракционную технику и изучили техническую документацию.

«В целях исключения травматизма в настоящее время эксплуатация аттракционов «Веселый батут» и «Корсар» не производится», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по итогам проверки стражи порядка намерены приняты меры прокурорского реагирования.