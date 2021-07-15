Вашингтон, 15 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после поражения на выборах осенью 2020 года мог предпринять попытку государственного переворота, говорится в книге журналистов The Washington Post Кэрола Леоннига и Филипа Ракера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В книге, отрывок которой опубликовал телеканал CNN, утверждается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и другие высокопоставленные чиновники пытались остановить Трампа, подавая в отставку, вместо того, чтобы выполнять его приказы.

Милли говорил с коллегами об угрозе госупереворота, поскольку чувствовал, что он должен быть «начеку» в ожидании этого, говорится в книге.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США рассматривал Трампа как «классического авторитарного лидера, которому нечего терять». Он также проводил параллели между Трампом и Гитлером.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Огайо, назвал президентские выборы 2020 года в США «преступлением века» из-за большого числа фальсификаций.

13 июля Джо Байден заявил, что итоги голосования на выборах главы государства якобы подверглись самому тщательному контролю и не вызывают сомнений в правдивости, а все обратные утверждения являются «большой ложью» и непатриотичны.

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