Якутск, 15 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Якутии на федеральной трассе «Колыма» из-за дыма от природных пожаров ухудшена видимость, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в оперативном штабе.

24.mchs.gov.ru Степной пожар

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Водителей призывают соблюдать осторожность и бдительность при движении по участку км 340−365 федеральной автодороги Р-504 «Колыма». По возможности воздержаться от поездок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на утро 15 июля действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га, тушат 76 возгораний, за минувшие сутки локализовано — 14, ликвидировано — 60. Новых пожаров за сутки обнаружено 17. В тушении задействованы 2161 человек и около 300 единиц техники.