Омск, 15 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ответ властей Германии на просьбу отремонтировать дорогу получили жители деревни Верхний Карбуш Омской области, ранее направившие соответствующее сообщение немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Об этом 15 июля сообщила депутат Троицкого сельского поселения и инициатор этого обращения Ирина Дроздова изданию «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Kremlin.ru Ангела Меркель

По словам депутата, представитель властей ФРГ Надин Вахтер в своем письме поблагодарила жителей деревни за обращение, попросив с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

«Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. <…> Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — говорится в ответе офиса канцлера Германии.

Также в письме жителям омской деревни рекомендовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

При этом уточняется, что инициировавшая обращение к властям Германии депутат Дроздова указала, что жители деревни довольны этим ответом, так как ожидали «отписку в духе российских чиновников», а не аргументированный ответ. По словам депутата, местные чиновники после обращения к канцлеру ФРГ пообещали в следующем году построить новую дорогу.

Отметим, жители омского села Верхний Карбуш направили обращение к Ангеле Меркель в начале июля и указали в нем, что это село основали русские немцы.